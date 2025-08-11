RD Vial expande “Carreteras Limpias”para modernizar y embellecer los principales corredores viales del país

Santo Domingo, República Dominicana. –

El Fideicomiso RD Vial anunció la expansión del programa Carreteras Limpias, una iniciativa integral diseñada para optimizar la seguridad, funcionalidad y estética de los principales corredores viales del territorio nacional.

Este plan, desarrollado en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), busca transformar la infraestructura vial del país mediante intervenciones estratégicas que no solo mantienen las vías libres de desechos, sino que también mejoran la señalización, iluminación y calidad del pavimento, elevando así la experiencia de los conductores.

Intervenciones iniciales

Los primeros trabajos se concentran en puntos de alto flujo vehicular:

Región Este: tramo desde el Peaje de Las Américas hasta la rotonda de Punta Cana.

tramo desde el Peaje de Las Américas hasta la rotonda de Punta Cana. Sur: Autopista 6 de Noviembre.

Autopista 6 de Noviembre. Norte: Circunvalación de Santiago, donde las labores iniciaron este mismo lunes.

Acciones clave del programa

Entre las mejoras implementadas se incluyen:

Renovación y reparación del sistema de alumbrado público.

Refuerzo de la señalización horizontal y vertical, incluyendo líneas de carril, pasos peatonales y señales informativas y regulatorias.

Instalación de dispositivos retrorreflectantes tipo ojos de gato para mejorar la visibilidad nocturna.

Reparación y repavimentación del asfalto para garantizar una conducción más suave y segura.

Para estas labores, RD Vial incorpora tecnología de barrido automatizado y maquinaria de última generación, lo que reduce riesgos laborales, minimiza emisiones de polvo y prolonga la vida útil de las carreteras.

Cobertura nacional progresiva

El programa se implementará gradualmente en otros corredores estratégicos como la Autopista Duarte, Autopista Las Américas, Circunvalación de Santo Domingo, Circunvalación de Baní y otros tramos clave, con el objetivo de lograr una cobertura vial integral en todo el país.

El director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, destacó que la iniciativa es “una muestra clara del compromiso del Gobierno con la seguridad y la calidad de vida de los dominicanos”, subrayando que no se trata solo de limpiar, sino de modernizar y hacer más seguras las carreteras.

Con esta expansión, RD Vial refuerza un modelo de gestión vial que prioriza la seguridad, la modernización y el cuidado del entorno, apostando por una red de primer nivel que impulse el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

2 Visitas totales 2 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...