Refuerzan cooperación militar en la frontera: ministro de Defensa y alto funcionario de EE.UU. recorren puestos fronterizos

En un gesto de reafirmación de la cooperación bilateral en materia de seguridad, el ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa Fernández Onofre, y el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire, realizaron este lunes un amplio recorrido por las principales dotaciones militares en la frontera domínico-haitiana, desde Manzanillo hasta Dajabón.

La visita, según informaron fuentes militares, tuvo como propósito constatar de primera mano las condiciones operativas de las unidades desplegadas en la zona limítrofe, donde se han intensificado los controles ante el repunte de la crisis política, social y humanitaria que afecta a Haití.

Durante el recorrido, ambas autoridades recibieron explicaciones sobre las estrategias de vigilancia, el despliegue de tropas y el reforzamiento tecnológico implementado en los últimos meses para contrarrestar el tráfico ilícito, la migración irregular y otras amenazas que se presentan en el área.

El ministro Fernández Onofre destacó que la República Dominicana mantiene una política firme de defensa de su territorio, pero al mismo tiempo apuesta por la cooperación internacional como herramienta para fortalecer la seguridad fronteriza.

“La estabilidad de la frontera es clave para garantizar la paz en ambos lados. Por eso, trabajamos en coordinación con nuestros aliados estratégicos, como Estados Unidos, en la búsqueda de soluciones conjuntas”, expresó.

De su lado, Humire subrayó el interés de Washington en apoyar los esfuerzos dominicanos frente a los desafíos que plantea la crisis haitiana. “La frontera dominicana no solo es vital para la seguridad regional, sino también para la estabilidad de todo el Caribe.

Estamos aquí para ratificar nuestro compromiso de acompañar a la República Dominicana en esta misión”, señaló.

El recorrido incluyó paradas en destacamentos de las Fuerzas Armadas, unidades del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y puestos de vigilancia en zonas estratégicas.

Las autoridades pudieron apreciar de cerca las nuevas instalaciones, vehículos todoterreno, equipos de comunicación y sistemas de monitoreo que han sido incorporados para hacer más eficiente la labor de protección fronteriza.

La presencia de funcionarios de alto nivel de ambos países en esta zona refuerza el mensaje de que la frontera se ha convertido en un punto prioritario de la agenda bilateral.

Tanto Santo Domingo como Washington han reiterado que el deterioro de la situación haitiana requiere respuestas conjuntas y medidas preventivas para evitar que la inestabilidad se desborde hacia territorio dominicano.

