 «República Dominicana: Despegando hacia nuevos horizontes con 31 Acuerdos de Cielos Abiertos»

La República Dominicana ha consolidado su posición como un importante centro de conectividad aérea en los últimos tres años, al firmar un total de 31 acuerdos de Cielos Abiertos con diversas aerolíneas y autoridades de diferentes países en todo el mundo.

Estos acuerdos no solo han fortalecido los lazos internacionales del país, sino que también han propiciado el desarrollo de 150 nuevas rutas hacia diversos destinos globales.

Las estadísticas señalan que hasta octubre de 2023, se ha producido un notable aumento en las operaciones aéreas bajo la modalidad no regular y chárter, según los datos ofrecidos por la Junta de Aviación Civil (JAC) de la República Dominicana. Durante este período, se autorizaron un total de 40,981 operaciones, marcando un hito significativo en la actividad aérea del país.

De estas operaciones, 22,212 correspondieron a vuelos exclusivos de carga, evidenciando el papel clave de la República Dominicana en el transporte de bienes a nivel internacional. Este aspecto no solo contribuye al crecimiento económico del país, sino que también consolida su posición como un centro logístico estratégico.

Además, 18,769 operaciones estuvieron dedicadas a vuelos de transporte de pasajeros y vuelos combinados. Estos vuelos no solo conectan a la República Dominicana con diversos destinos turísticos y comerciales, sino que también reflejan la confianza de las aerolíneas y viajeros en la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas en el país.

La Junta de Aviación Civil (JAC) ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y supervisión de estas operaciones, garantizando los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Los datos estadísticos proporcionados por la JAC revelan el compromiso continuo del país con la excelencia en la aviación civil.

El desarrollo y crecimiento en la actividad aérea no solo beneficia a la República Dominicana, sino que también contribuye al fortalecimiento de los lazos internacionales y al desarrollo económico global.

Con la firma de acuerdos de “Cielos Abiertos” y la expansión de rutas, la República Dominicana se proyecta como un actor clave en la escena aeronáutica mundial, facilitando la conectividad y promoviendo el intercambio cultural y comercial con el resto del mundo.

Vuelos chárteres

Se define como vuelos chárters a aquellos vuelos no regulares, es decir, que no cuentan con un itinerario, rutas y horarios fijos), no se comercializan por los canales habituales de venta, sino que son contratados para transportar a un grupo de personas con un destino común.

En ese sentido, los datos proporcionados por la entidad señalan que en los últimos tres años el organismo se han aprobado un total de 14,452 vuelos bajo la modalidad de Permisos Especiales, esta modalidad permite a las aerolíneas explorar rutas y dejan en evidencia los niveles de atracción de nuestro país como destino en el Caribe.

José Ernesto Marte Piantini, presidente de la Junta de Aviación Civil, JAC, destacó que el rol de la entidad es la de proponer al Poder Ejecutivo la adopción de los reglamentos relacionados con los aspectos económicos del transporte aéreo. Además, añadió la de dicta y modificar las resoluciones sobre asuntos de su competencia.

En su gestión de más de tres años al frente de la entidad, Marte Piantini destacó que la República Dominicana ha rubricado unos 31 acuerdos de “Cielos Abiertos”, con diferentes aerolíneas y autoridades de diferentes países del mundo.

Resaltó que además se han crearon 150 nuevas rutas hacia distintos destinos a nivel mundial. Destacando, asimismo, el funcionario que desde año 2020 hasta octubre del 2023 se autorizaron 40,981 operaciones áreas bajo la modalidad no regular, chárter de las cuales 22,212 corresponden a operaciones exclusivas de carga y 18,769 a vuelos de transporte de pasajeros combinado.

“Hemos contribuido a la movilización de 42,625,597 pasajeros mediante la realización de 343,586 operaciones aéreas en entradas y salidas, lo cual se traduce en ingresos directos e indirectos estimados para el país de 39,245 millones de dólares y la recuperación de más de 400 mil empleos directos e indirectos.

Con respecto a la cantidad de líneas aéreas nacionales y extranjeras que operan en el país

Desde y hacia la República Dominicana operan según los datos estadísticos suministrados operan 533 aerolíneas 7 nacionales, 63 regulares y 463 chárter), así mismo, se han incorporado al mercado internacional de manera regular: 2 nuevas Líneas Aéreas Nacionales con aeronaves con capacidad de más de 100 pasajeros, estas son RED AIR, S.A. y ARAJET, S.A.

Relaciones Aerocomerciales

En relación con el crecimiento de las operaciones aerocomerciales, el país, posee relaciones aerocomerciales bajo diferentes instrumentos bilaterales con 71 Estados de diferentes países y naciones del mundo

En la administración del presidente Luis Abinader y de Marte Piantino dijo que se han suscrito instrumentos de Servicios Aéreos con 18 países, entre ellos: Canadá, España, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Cuba, República Checa, Qatar, entre otros.

Marte Piantini indicó que actuando en importantes eventos y conclaves internacionales sobre aviación comercial como Jefe de Delegación, designado por el Presidente Luis Abinader , como el caso de ICAN 2023, “Evento sobre Negociaciones de Servicios Aéreos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En ese orden, enfatizó que ese es el evento considerado más importante de la aviación civil mundial en materia de negociaciones donde se dan cita los 193 Estados miembro.

Proyectamos llevar a cabo la firma de 4 nuevos instrumentos de servicios aéreos con Polonia, Seychelles, Islandia y Arabia Saudita; y sostendremos reuniones de negociación con países como Kenia, Jordania, Surinam, Reino Unido, Estados Unidos, Nigeria, Jamaica, Egipto y Sudáfrica.

Logros de la Gestión al frente de la Junta de Aviación Civil JAC.

Destaco que entre sus logros más relevantes se encuentra su reconocimiento en dos ocasiones por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) donde la República Dominicana fue destacada como uno de los tres países sobresalientes al superar las estadísticas de transporte aéreo del año 2019 con un 116%, junto a Colombia con un 109% y México con un 106%.

Por primera vez en mucho tiempo República Dominicana tiene cinco aerolíneas nacionales que están operando en vuelos internacionales bajo el reglamento aeronáutico RAD-121, lo que significa que utilizan aeronaves con capacidad para transportar más de 30 pasajeros:

1 AIR CENTURY, S.A. (ACSA)

2 ARAJET, S.A.

3 RED AIR, S.A.

4 SUNRISE AIRWAYS DOMINICANA, S.A.

5 SKY HIGH AVIATION SERVICES DOMINICANA, S.A.

Igualmente resalta la aprobada la Ley No.57-23 que crea un Régimen de Incentivos Fiscales a la Aviación Civil Nacional e Internacional. En la que se establece a la Junta de Aviación Civil como órgano encargado de tramitar y evaluar expedientes para el otorgamiento de los beneficios fiscales que abarca esta ley.

Actualmente, nos encontramos trabajando en la elaboración del Reglamento de Aplicación, junto a instituciones como el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

En marzo del 2022, la Junta de Aviación Civil fue elegida a unanimidad para ocupar la segunda vicepresidencia de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC).

Asimismo, recibimos plenos poderes del presidente de la República, para llevar a cabo la Adopción de la Declaración de Lima, sobre los Compromisos para el desarrollo de la Aviación Civil en Latinoamérica y el Caribe, hacia el próximo decenio. Dicha adopción se realizó el 14 de diciembre de 2023, en Lima, Perú, por los Estados Miembro de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC).

