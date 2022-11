Rescatan a 19 dominicanos ilegales en Puerto Rico

Fuente- El nuevodia. Com

Las autoridades rescataron esta mañana a 19 personas que se encontraban en una yola procedente de RePublica Dominicana. Así lo informó el capitán Ramón Vélez, supervisor de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía, en relación a un operativo que comenzó desde que recibieron la primera llamada a eso de las 5:00 de la madrugada de hoy.

“El Coast Guard tiene los 19 que estaban en el bote en el agua”, indicó Vélez. “Se los llevaron para ser procesados y luego deportados”.

Añadió que la Guardia Costera también se llevó la yola, que no naufragó, pero se desconoce por qué quedó a la deriva en medio del fuerte oleaje en la zona.

Asimismo, el capitán explicó que otras tres personas fueron atendidas por personal de Emergencias Médicas, al ser intervenidas cuando llegaron a la orilla de la playa. Dijo que fueron llevados a un hospital y que al ser dados de alta serán entregados a oficiales de Patrulla Fronteriza Republica Dominicana . Sostuvo que a media mañana no habían logrado confirmar sospechas de que alguien hubiera fallecido.

Vélez desconocía si otras personas habrían logrado llegar la orilla y se marcharan del área para no ser arrestados por las autoridades. Señaló que “siempre es posible”.

Mientras, el inspector Lenny Ramos, comandante del distrito policiaco de Toa Baja, dijo que la información apuntaba a que el bote pudo haber transportado un total de 47 personas en una travesía de varios días desde la República Dominicana.

En la operación también participó personal de rescate de Vega Alta, Vega Baja y Manejo de Emergencias estatal. Más temprano, el director de manejo de emergencias de Vega Baja, Ángel Delgado, indicó que lograron establecer comunicación limitada con las personas en el bote mediante un aparato de radio.

A través de esa vía, pudieron conocer que dentro de la yola había adultos y menores de edad, además de que llegaron procedentes de República Dominicana, pero desconocían con certez“Solo nos hemos comunicado por la frecuencia para saber cómo están las personas y la asistencia que necesitan”, comentó. “Por lo menos no se hundió. Podemos pesar que tuvo algún problema, como, por ejemplo, con el motor”.

De acuerdo con la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, las autoridades investigaban si algunas de las personas pudieron llegar a la orilla y luego irse a pie por la PR-690 para evitar a las autoridades.

Parte de esa sospecha responde al hallazgo de salvavidas encontrados flotando cerca de la orilla, pues “en el pasado han hecho eso para desviar la atención cuando llegan a tierra. Entendemos que algunos pudieron llegar a tierra”.

