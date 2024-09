Por Ray Castro

25 de septiembre . 2024.

Santo Domingo-RD

Residentes de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional han estado viviendo una situación desesperante, debido a la prolongada falta de agua potable que afecta a la mayoría de los barrios y sectores en esos lugares.

Según explican los quejosos la crisis del suministro de agua se ha agudizado al punto que muchas familias se ven obligadas a comprar camiones cisterna cada 15 días a 2, 500 mil pesos para poder satisfacer sus necesidades básicas.

La realidad es dura para quienes viven en estas demarcaciones, quienes a diario” pegan el grito al cielo», como expresan muchos de los afectados, ante la imposibilidad de acceder al recurso más esencial para la vida el apreciado liquido el agua.

El costo de los camiones cisterna han aumentado considerablemente, alcanzando los 2,500 y 2,770 pesos dominicanos por camión, una suma que resulta exorbitante para la mayoría de los hogares, que no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a este gasto adicional

La situación no es nueva, ya que algunos sectores han venido experimentando problemas de abastecimiento desde hace varios meses, sin embargo, en las últimas semanas, la escasez se ha vuelto insostenible. La desesperación de los ciudadanos crece ante la falta de respuestas y soluciones por parte de las autoridades responsables de corregir el mal.

Algunos de los habitantes de esos sectores de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional han expresado su indignación a través de protestas, manifestaciones y en redes sociales, exigiendo al gobierno y a las instituciones correspondientes como CAASD, que tomen medidas urgentes para restablecer el suministro de agua potable en las zonas afectadas.

«Ahora mismo no podemos seguir así, el agua es vida, y no podemos pagar cada quincena por algo que debería ser un derecho», explicó una de las residentes de Santo Domingo Este, que no quiso revelar su nombre.

La falta de agua no solo afecta la vida cotidiana de la gente, sino que también ha incrementado otros problemas, como la propagación de enfermedades y la falta de higiene adecuada en los hogares.

“Mire hermano mío, el panorama es sombrío para quienes dependemos de las cisternas, con la preocupación constante de no saber si se podrá obtener dinero para comprar el próximo camión de agua”, dijo Milagros De Los Santos, quien reside en el sector de Pantoja.

Esperemos que las autoridades competentes puedan atender esta crisis con la urgencia que amerita, ya que las soluciones temporales, como la distribución de agua por camiones, no son sostenibles a largo plazo para la población.

Los quejosos amenazaron con tomar las calles si es necesario, porque ya no aguantamos más la situación por la que estamos atravesando en el sector de Villa Juana con la falta de agua. Mientras tanto, los residentes seguirán enfrentándose a una dura realidad, en espera de una solución por parte del gobierno que les permita vivir con la dignidad que el acceso al agua representa.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...