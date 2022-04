Salsero Marc Anthony y su novia disfrutan de Casa de Campo

La Redacción del Viajero

La Romana

El salsero Puertorriqueño, Marc Anthony se encuentra disfrutando de su lujosa casa en Casa de Campo, La Romana, junto a su novia, la virreina universal Nadia Ferreira y su suegra.

La pareja están disfrutando de una escapada en la propiedad del artista. La primera finalista de Miss Universo 2021 publicó en sus redes su foto más romántica con el intérprete le dedicó unas cariñosas palabras:

“There’s nothing like being in your man’s arms (No hay nada como estar en los brazos de tu hombre)”

A la pareja también los acompaña la madre de la modelo paraguaya, Ludy Ferreira y su mejor amigo, Abdala Oviedo.

La relación ha sido cuestionada por la diferencia de edad; la joven tiene 22 años y el cantante, 53.

La lujosa casa del cantante de “Flor palida” es la misma donde se dio el “sí” con la modelo Shannon de Lima en el 2014.

El ex esposo de Jennifer López y Ferreira confirmaron los rumores de una relación hace unas semanas luego de ser visto en varios eventos juntos.

En un concierto de Marc Anthony el artista le lanzó besos a la modelo, quien estaba en primera fila y ella le respondiera con un “te amo”.

Fue en un show de su gira “Pa´lla voy tour” en Los Ángeles, Estados Unidos, que “El flaco” se acercó más al público mientras cantaba y en ese momento su novia la paraguaya estaba grabando y disfrutando con su madre.

Cortesía del LD

Comparte esto: Twitter

Facebook