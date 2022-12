El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) reconoció este viernes a 38 asociaciones sin fines de lucro (ASFL) adscritas al sector Salud, por haber mostrado transparencia y buen desempeño en su ejecución presupuestaria durante el período de enero a agosto del presente.

En el acto de entrega de certificados, el viceministro de Fortalecimiento del Sector Salud, licenciado Miguel Rodríguez Viñas, expresó que la acción constituye un reconocimiento a la responsabilidad y el compromiso con el sector Salud y sus beneficiarios.

“Estos reconocimientos que hoy se entregan son la muestra de que sí es posible; por eso les exhortamos a continuar trabajando como hasta ahora lo han hecho, con transparencia y buenas prácticas que impactan positivamente a la población que lo necesita” manifestó el viceministro.

En tanto que Jean Beltré, especialista sectorial del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL, en representación de su presidenta Vielka Polanco, resaltó la buena labor que desarrollan esas instituciones que fueron escogidas y la importancia de las labores que realizan a fin de aportar en la calidad de vida de las personas.

“Esa noble labor es invaluable, a pesar de eso no sustituye la responsabilidad que como Estado existe, sino que estos gremios vienen a ser un complemento que trabaja de manera más cercana a la población”, declaró.

Mientras que sor Trinidad Ayala Adames, de la Pastoral de la Salud Incorporada, asociación que ganó el primer lugar en reconocimiento, agradeció el gesto del Ministerio de Salud al tiempo que invitó a los representantes de cada institución “a ser transparentes y seguir adelante cada día haciendo el bien”.

Estas instituciones responden a los principios rectores de la Gobernanza, Transparencia Institucional y en cumplimiento con la Ley 122-05 que regula las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL).

La actividad, que se realizó en el Salón Deydamia Miniño, del Ministerio de Salud, contó con la presencia de los viceministros Eladio Pérez, de Salud Colectiva, y Fernando Ureña, coordinador de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud DPS/DAS, así como también, la licenciada Rosa Inés Medina, directora de Planificación y Desarrollo, y Jenniffer Santana, encargada de la División de Habilitación y Seguimiento a las ASFL.

A continuación, la lista de entidades reconocidas.

Pastoral de la Salud, Inc., Instituto de la Diabetes, Endocrinología y Nutrición San Juan, Inc., Fundación Nido Para Ángeles, Inc., Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa de Lima, Inc., Fundación Fénix Volver A Vivir, Inc. Patronato contra el Cáncer del Nordeste, S.F.M., Inc. Y/O Instituto Oncológico Del Nordeste. Inc., Instituto Dominicano de Estudios Virológicos, Inc., Cáritas Arquidiocesana, Inc., Instituto Nacional de Diálisis y Trasplantes de Órganos, Inc., entre otras.

