Seis de los acusados le confirmaron el fraude en la Lotería Nacional al Ministerio Público

En la solicitud de medida de coerción contra las 10 personas implicadas en el fraude del primero de mayo de la Lotería Nacional, denominada “Operación 13”, el Ministerio Público presenta los testimonios de 10 personas que pueden sustentar la estafa cometida con el sorteo nocturno y el primer premio.

El documento señala que seis de las personas a las que se les conoce medida de coerción por su implicación en los hechos fraudulentos, están colaborando con las autoridades.

Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, el no vidente; Valentina Rosario Cruz, presentadora; Carlos Manuel Beriguete Pérez, ex soporte técnico en la Dirección y Producción de Sorteos de la Lotería Nacional; Jonathan Augusto Brea Ovalles, ex supervisor de sorteos de la Dirección y Producción de Sorteos de la Lotería Nacional; Rafael Mesa Nova, ex chofer de la Lotería Nacional y Felipe Santiago Toribio (A) Chago son las personas que confirmaron a la Procuraduría el sorteo amañado.

Esta colaboración se ha traducido en que a estos implicados se les solicitara medidas de coerción menos severas que a Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional; a William Lizandro Rosario Ortiz, expresidente de la Federación de Bancas de Lotería; Eladio Batista Valerio (A) El Gago, quien trabajó de manera directa en la estructuración del fraude y Edison Manuel Perdomo Peralta, el camarógrafo, quienes hasta el momento no se saben si estarán colaborando con las autoridades.

Las demás personas que pueden confirmar el fraude que se cometió el primero de mayo con el bolo 13, son: Máximo Antonio Mejía Rodríguez, hermano de Miguel Mejía, con quien las autoridades comprobaron la entrega del dinero recibido como soborno.

Sigfredo de la Rosa Beato, conocido como Doble Play, con el que comprobaron que fue la persona que descubrió y denunció la maniobra fraudulenta ejecutada.

También Marelys Altagracia Howley Pérez, directora de Sorteos de la Lotería Nacional, con el que el ministerio público comprobó el procedimiento para la celebración de sorteo y por último el de Rubén Ramón Jiménez Sierra, presidente de la Federación de Bancas de Lotería (Fenabanca), con el que comprobaron como ocurrieron los hechos en el sorteo.