Centro de Exportación Courier: impulsará recaudaciones y favorecerá a pequeños empresarios

Rafael Castro – 15 de agosto de 2025

Santo Domingo, RD

El empresario y senador por la provincia Espaillat, Carlos Manuel Gómez Ureña, afirmó que el recién inaugurado Centro de Exportación de Courier Express, puesto en operación por el presidente Luis Abinader en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, representa un paso trascendental para fortalecer la logística aérea del país y brindar mayores beneficios a grandes, medianos y pequeños empresarios exportadores.

Gómez Ureña destacó que esta obra permitirá incrementar de manera significativa las recaudaciones fiscales que capta la Dirección General de Aduanas (DGA) por concepto de exportaciones de vegetales, mercancías y otros productos que salen y llegan a la República Dominicana por vía aérea.

De acuerdo con datos citados por el legislador, más del 70% de las exportaciones que moviliza el país utilizan el transporte aéreo como vía principal, lo que convierte a esta terminal en una infraestructura estratégica para la competitividad nacional.

El empresario, quien ha sido distinguido en cuatro ocasiones como “Gran Mariscal” del Desfile Dominicano en Nueva York, resaltó que con el nuevo centro de Courier, que operará desde la terminal de carga del AILA, las recaudaciones aduanales podrían alcanzar cifras récord.

En este sentido, recordó que, tal como señaló el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, en los últimos años la institución ha logrado un crecimiento notable en sus ingresos, pasando de 500 millones de dólares a 1,300 millones de dólares mensuales.

“Esta obra viene a reforzar ese crecimiento, respaldando a todos los empresarios que dependen del servicio expreso para enviar y recibir mercancías”, indicó Gómez Ureña.

El legislador subrayó que la República Dominicana continúa consolidando su liderazgo en innovación y logística en la región, aprovechando su ubicación estratégica y la eficiencia de sus procesos aduanales.

La terminal courier inaugurada el miércoles por el presidente Abinader y Sanz Lovatón contó con una inversión de 10 millones de dólares y posee 4,858 metros cuadrados de superficie.

La ampliación incrementa en un 186% la capacidad de procesamiento, permitiendo despachar más de 4 millones de paquetes adicionales cada año, cumpliendo con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad.

“Seguimos apostando por la modernización, la innovación y la eficiencia logística, lo que fortalece la competitividad de nuestros exportadores y consolida a la República Dominicana como un hub de referencia en el Caribe”, concluyó Gómez Ureña.

