Shakira cancela su concierto del 26 de septiembre en la RD

14 de agosto de 2025

Santo Domingo, 14 ago (EFE).-

La cantante colombiana Shakira canceló su concierto programado para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, según anunció este jueves la promotora del espectáculo.

El concierto, que estaba previsto inicialmente para el 2 de abril, se aplazó al mes de septiembre, pero finalmente se ha suspendido «debido a circunstancias fuera del control» de la organización, señaló la promotora en sus redes sociales.

Asimismo, aseguró que está trabajando para confirmar una nueva fecha que será anunciada lo antes posible.

Además, indicó que se realizará el reembolso de los boletos de forma automática y agradecieron al público dominicano por su «comprensión y apoyo incondicional».

El concierto cancelado forma parte de la gira ‘Las Mujeres ya no Lloran World Tour’, con la que la cantante colombiana se ha presentado con éxitos en ciudades de Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México.EFE

 

