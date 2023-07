Si me junto con Duarte…

Me gustaría muchísimo juntarme un día de estos con Juan Pablo Duarte. Me gustaría salir con él a comprar al mercado, emprender una buena parranda, escuchar los últimos merengues, hablar de los amores que han quedado en el olvido y del fallecido «boom» literario latinoamericano y contarle mi último chiste colorado…Mira, amigo Juan Pablo, si acaso respondes a mi llamado te prometo no hablar de nada de lo que dicen los diarios, ni de la República ésta, ni de los platos rotos que todos estamos pagando. Porque, igual que nosotros, tú no tienes culpa de nada; igual que nosotros, no fuiste más que un gran ilusionado.