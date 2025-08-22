Sigue tranque entre alcaldìa de Boca Chica y ejecutivos de construcción de hotel en AILA

22 de agosto.

Ray Castro.

BOCA CHICA. –RD

Continúa sin solución el conflicto entre los ejecutivos de un nuevo hotel que se proyecta construir en terrenos del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y la Alcaldía de Boca Chica, debido al reclamo de un pago de 10 millones de pesos por concepto de uso de suelo.

Recientemente, en declaraciones a los periodistas que cubren las incidencias noticiosas del AILA, el alcalde del municipio, Ramón Candelaria, aseguró que la empresa responsable del proyecto intenta evadir la obligación, alegando que los terrenos forman parte de la concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), por lo que no estaría sujeta a los pagos municipales.

Según Candelaria, esta maniobra busca evitar el desembolso de los recursos que legalmente corresponden al ayuntamiento, del municipio de Boca Chica.

“De manera hábil, los promotores de la obra pretenden desconocer nuestras atribuciones y levantar el hotel sin cubrir el uso de suelo, algo que no vamos a permitir”, manifestó Candelaria

Mientras tanto, el proyecto hotelero permanece estancado a la espera de una salida a la disputa, en la que se enfrentan los intereses municipales con los argumentos de los ejecutivos de la obra.

