Sky The Lounge de Before Boarding gana doble oro en los FAB Awards 2025 como Mejor Sala VIP y Mejor Oferta Gastronómica en las Américas

Santo Domingo, República Dominicana – 4 de julio de 2025 –

Before Boarding celebra un logro histórico para la hospitalidad dominicana: su sala VIP insignia, Sky The Lounge, del Aeropuerto Int. de Las Américas, José Francisco Peña Gómez ha sido galardonada como “Airport Lounge of the Year” y “Airport Lounge Food & Beverage Offering of the Year” para la región de las Américas en los prestigiosos FAB Awards 2025, organizados por The Moodie Davitt Report.

Este doble reconocimiento posiciona a Sky The Lounge como una de las mejores experiencias aeroportuarias del continente, gracias a su propuesta multisensorial, centrada en el bienestar del viajero y el diseño de experiencias memorables.

Una competencia de alto nivel internacional

El premio cobra aún más relevancia al considerar la categoría en la que compitió Sky The Lounge, enfrentándose a finalistas de peso como: Delta One Lounge – Delta Air Lines (JFK, Boston y LAX – EE.UU.)

Chase Sapphire Lounge by The Club – JPMorgan Chase (Philadelphia y San Diego – EE.UU.) Capital One Lounge – Aeropuerto Internacional Harry Reid, Las Vegas – EE.UU.

Más que una sala VIP: una experiencia para los sentidos

Sky The Lounge redefine el concepto de sala VIP con una experiencia que estimula todos los sentidos, incluyendo: Gastronomía gourmet a cargo del chef Erik Malmsten

Open bar y refrigerios curados cuidadosamente. Servicios de masajes, duchas privadas y espacios diseñados para la relajación. DJ en vivo, que convierte la espera en una experiencia vibrante y festiva. Cada detalle está pensado para transformar el tiempo en tránsito en un momento de placer, confort y estilo.

Orgullo dominicano con sello global

“Este doble premio es más que un reconocimiento: es una validación internacional de lo que estamos construyendo desde la República Dominicana”, expresó Imad Al-Asmar Piñar, Gerente General de Before Boarding.

“Competimos con marcas globales y destacamos por lo que nos hace únicos: una experiencia cercana, cálida, tropical y absolutamente memorable”.

Con este triunfo, Before Boarding consolida su liderazgo en el Caribe y América Latina como referente en servicios aeroportuarios premium, elevando el nombre de la República Dominicana en los más altos estándares de la industria global.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...