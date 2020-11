Sorprende al país, la juramentación del ex -presidente Danilo Medina como diputado al Parlacen.

La Redacción del VIAJERO

Como algo sorprendente en el país, el ex ex -presidente de República Dominicana, Danilo Medina, se juramentó este martes como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por un período de cuatro años.

La escogencia de medina se produce en medio de denuncias de corrupción de su pasado gobierno en lo que se involucran familiares y amigos cercanos al exjefe de Estado.

Medina asumió el cargo en una ceremonia virtual vía la plataforma Zoom dirigida por la presidenta de este foro regional, Fanny Salinas, según informó el propio organismo a través de la red social de twitter.

En tanto que el ex-mandatario, quien también cumple este martes 69 años, recibió las felicitaciones de representantes de Bancadas Nacionales, que reconocieron su labor como aliado de la integración regional.

El partido que de la Liberación Dominicana PLD, que lidera el ex –mandatario perdió las pasadas elecciones presidenciales y congresuales de parte del Partido Revolucionario Moderno, PRM, que llevó como candidato victorioso al actual presidencia de la República al presidente Luis Abinader Corona.

Muchos de los dirigentes entre ellos senadores y diputados electos han dejado al partido morado y han pasado a formar filas en el partido Fuerza del Pueblo, que lidera el ex –presidente Leonel Fernández.

Se recuerda que Fernández también abandonó la organización política fundada por el extinto presidente, profesor Juan Bosch, por diferencias con el ex mandatario Danilo Medina.

