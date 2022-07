Soto no se distrae pese a rumores de cambios

Con la fecha límite de cambios del 2 de agosto aproximándose, el futuro del dominicano Juan Soto, de los Nacionales, para esta temporada está por decidirse.

Y aunque eso no está impactando su juego, ha sido, en palabras de Soto, “una semana difícil”. Y el quisqueyano menciona que se sentirá aliviado cuando todo esto se resuelva.

Mientras tanto, su enfoque está con su equipo actual. “Siempre le he sido leal a los Nacionales. Siempre he estado ahí para ellos”, expresó. “Como ves, a dondequiera que voy, me quieren sacar del equipo. Pero sigo comunicándome con los Nacionales, porque aquí es donde estoy ahora. Seguiré mi lealtad con ellos, hasta que no me quieran aquí más”.

Mientras continúan circulando rumores sobre la disponibilidad de Soto de cara a la fecha límite de cambios, la atención extra, tanto de la prensa como de los fans, es inevitable. Especialmente en Los Ángeles, con los Dodgers vinculados al cañonero en torno a un posible canje.

Todos los ojos del béisbol estaban sobre Soto incluso antes de saltar al terreno.

La mayoría de los periodistas, que cubren al equipo de casa, rodearon al dominicano en el clubhouse visitante antes del partido.

Querían saber cómo se sentía Soto sobre los gritos de “Futuro Dodger” que han hecho algunos aficionados desde el Juego de Estrellas. “Al final del día, me alegro de que me estén apoyando”, dijo Soto. “No me importa lo que dicen; sé que es algo bueno. Lo están disfrutando”.

