 «Tragedia en el Bronx: Adolescente dominicano es asesinado a puñaladas en parque infantil»



Nueva York, 7 de agosto de 2025

Una desgarradora tragedia sacudió al vecindario de Norwood, en el Bronx, cuando un niño de origen dominicano, de apenas 14 años, fue brutalmente asesinado a puñaladas en el parque infantil Williamsbridge Oval, lugar que solía frecuentar para jugar baloncesto con sus amigos.

El crimen ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche del martes. Según informó la Policía de Nueva York (NYPD), el menor —identificado como Ángel Mendoza— fue atacado durante una pelea grupal que escaló rápidamente a un episodio de violencia letal. Su cuerpo recibió múltiples heridas de arma blanca.

Ángel, hijo del medio de una familia dominicana que emigró a Estados Unidos hace más de una década, acababa de cumplir 14 años en junio. Su muerte ha dejado devastados a sus padres, quienes han expresado su dolor de forma conmovedora.

“¡Quiero que me devuelvan a mi hijo!”, clamó entre sollozos su madre, aferrada a la almohada donde dormía su niño. Su padre, Miguel Mendoza, describió a Ángel como “amable, tranquilo y amigable… siempre quería apoyar a sus amigos”. Sin embargo, también confesó que en los últimos meses el joven había comenzado a rebelarse, dejando de asistir a clases y saliendo de casa sin permiso.

En un intento desesperado por encaminarlo, la familia había buscado apoyo en instituciones como la fiscalía del Bronx, el Tribunal de Familia y la misma policía, pero los esfuerzos por vincularlo a programas de ayuda fracasaron.

El ataque ha generado gran conmoción en la comunidad dominicana y entre los residentes del Bronx, no solo por la corta edad de la víctima, sino también por la similitud con el brutal asesinato de Lesandro “Junior” Guzmán Feliz en 2018, también en el Bronx, y también víctima de una agresión con armas blancas por parte de un grupo de jóvenes.

Los sospechosos y los cargos

La policía informó que cuatro adolescentes fueron arrestados por el crimen. Dos de ellos, Andrew Ansah y Jordan Williams, ambos de 18 años, fueron acusados de homicidio, agresión pandillera y posesión ilegal de armas. Los otros dos implicados, de 15 y 16 años, también fueron detenidos, pero sus nombres no fueron revelados por ser menores de edad.

Hasta el momento, no se ha esclarecido el motivo del enfrentamiento, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal dictamine lo contrario.

Una ciudad herida por las armas blancas

La muerte de Ángel Mendoza vuelve a encender las alarmas sobre la creciente violencia con armas blancas en Nueva York. Aunque los homicidios y tiroteos han disminuido, los apuñalamientos han mostrado una preocupante tendencia al alza.

Según estadísticas oficiales, hasta finales de septiembre de 2024, más de 65 personas habían muerto por arma blanca, superando las 54 víctimas registradas en el mismo período del año anterior. En 2023, se reportaron 4,493 casos de apuñalamientos, un 6% más que en 2022, y los arrestos por delitos con cuchillos aumentaron casi un 30%.

Un informe de la NYPD en agosto de 2023 ya advertía que los apuñalamientos mortales habían subido un 29% en comparación con los años previos a la pandemia.

Un llamado a la acción

El caso de Ángel pone de relieve no solo la violencia creciente, sino también la fragilidad de los sistemas de apoyo juvenil. Su familia intentó ayudarlo antes de que fuera demasiado tarde, pero no recibió las herramientas necesarias para cambiar su destino.

Hoy, su madre llora la ausencia de su hijo, su padre recuerda su sonrisa, y una comunidad entera exige justicia mientras se pregunta cómo evitar que otra familia pase por el mismo dolor.

La historia de Ángel Mendoza ya es parte de una dolorosa estadística. Pero su vida, su historia y su tragedia no deben ser olvidadas.

