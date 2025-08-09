Trasladar una mascota a EE. UU. desde RD: Un proceso complejo, costoso y lleno de requisitos

Rafael Castro Especial para el Viajero Digital Aeropuerto Las Américas, Santo Domingo – 9 de agosto de 2025 Llevar una mascota, ya sea perro o gato, desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos por vía aérea no es tarea sencilla. Este proceso implica una serie de pasos rigurosos, papeleo internacional, estrictos requisitos sanitarios y, sobre todo, gastos significativos tanto en el país de salida como en el de llegada. Desde julio de 2021, el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) impuso nuevas regulaciones para el ingreso de perros procedentes de países catalogados como de alto riesgo de rabia, entre ellos, República Dominicana. Esto ha elevado los controles, los costos y el nivel de exigencia para los propietarios de mascotas que desean viajar con sus animales. Los requisitos: Un camino lleno de trámites Permiso de importación de los CDC. Certificado de vacunación antirrábica vigente (emitido al menos 30 días antes del vuelo). Certificado de salud internacional, emitido por un veterinario autorizado por el Ministerio de Agricultura (válido por 10 días). Además, microchip escaneable bajo los estándares ISO 11784/11785. certificado zoosanitario de exportación, expedido en el laboratorio veterinario central (LAVECEN). El certificado de vacunación debe estar redactado en inglés e incluir datos del dueño, del animal (raza, edad, color), y detalles sobre la vacuna administrada, incluyendo lote, fecha y firma del veterinario. Gatos A diferencia de los perros, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC no exigen certificado de rabia para gatos, aunque algunas aerolíneas lo solicitan. Se recomienda mantener sus vacunas al día, especialmente: Vacuna triple felina (Calicivirus, Rinotraqueítis y Panleucopenia). Asi como también la vacuna contra la leucemia felina. Certificado de salud internacional y zoosanitario, emitidos por veterinario autorizado. El proceso en el aeropuerto dominicano El día del vuelo, el dueño debe presentarse al menos con tres horas antes al aeropuerto con todos los documentos impresos, copias del pasaporte, la mascota en su jaula y los certificados exigidos. Personal del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC, Aduanas y del Ministerio de Agricultura puede inspeccionar al animal y su transportadora, que debe cumplir con las regulaciones de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo). La jaula debe permitir que el animal se pare, gire y se acueste, tener fondo absorbente, puerta de metal asegurada y etiquetas visibles de identificación. Modalidades de transporte y aerolíneas disponibles Cabina: para mascotas pequeñas (menos de 8 kg incluyendo la jaula). Bodega: para animales más grandes, en jaulas rígidas. Carga aérea: opción usada en vuelos especiales de carga. Actualmente, debido al alto riesgo de rabia en RD, solo aerolíneas como Copa y Avianca permiten el transporte de mascotas hacia EE.UU. en vuelos regulares. Otras como JetBlue, Delta o American Airlines han limitado el traslado de animales a casos específicos, como perros de servicio. Aeropuertos autorizados en EE.UU. Los perros solo pueden ingresar a través de aeropuertos con instalaciones de inspección aprobadas por los CDC, como: John F. Kennedy (JFK), Nueva York Miami International Airport (MIA) Hartsfield-Jackson, Atlanta (ATL). Los Angeles International Airport (LAX). Washington Dulles International Airport (IAD) El costo de llevar una mascota a EE.UU. El proceso no solo es largo y tedioso, sino también costoso. La señora Esmeralda Comprés, y su esposo una pareja de dominicanos residente en EE.UU., compartieron su experiencia al transportar dos perros en un vuelo comercial que salió desde Punta Cana, con escala en Panamá. “Todo lo hicimos nosotros mismos. No contratamos agencia. Llenamos formularios del CDC, hicimos visitas a Ganadería, al COLVET, pagamos certificados, y aun así, el gasto total por cada perro fue de RD$23,400 aquí en dominicana, Mientras que en el aeropuerto Kenndy, de EE.UU, pagamos USD 1,150 al llegar», explicó la dama. Gastos estimados por perro en RD: Serología: RD$17,000 Microchip: RD$1,800 Certificado veterinario: RD$3,000 pago en COLVET: RD$1,000 Impuesto aeroportuario: RD$600 y tasa en aerolínea: USD 150. Al llegar a EE.UU., narró que tuvo que pagar USD 1,000 por cada animal para revacunarlos, incluso teniendo sus vacunas al día, debido a normativas sanitarias del Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). Formulario CDC: obligatorio y gratuito Antes del viaje, los dueños deben completar dos formularios electrónicos en el portal del CDC: Certificación de extranjería de la rabia. Formulario con información del vuelo, aerolínea, número de vuelo, datos del animal, incluyendo fotografías de sus dientes, edad, peso, etc. Ambos formularios son gratuitos, pero deben imprimirse y presentarse el día del viaje. Recomendaciones finales Confirmar con la aerolínea si permiten transporte de mascotas. Algunas limitan la cantidad de animales por vuelo a solo tres. Verificar que todos los documentos estén vigentes y bien traducidos. Llegar con suficiente antelación al aeropuerto. Asegurarse de cumplir con todos los pasos, ya que el animal podría ser devuelto, retenido en cuarentena o rechazado en la frontera estadounidense si hay errores u omisiones. En sentido general viajar con una mascota desde República Dominicana hacia Estados Unidos no es imposible, pero sí exige organización, paciencia y una inversión considerable Cumplir con cada uno de los requisitos puede marcar la diferencia entre una travesía exitosa o una pesadilla para el animal y su dueño.