Tres aerolíneas podrían regresar a Venezuela, según ALAV

Entre las aerolíneas que podrían reanudar sus vuelos en Venezuela se encuentran Air France, Aerolíneas Argentinas y Avianca, según dijo el presidente de la Asociación Venezolana de Aerolíneas (ALAV), Hu Figuera destacó que es muy importante restablecer las «conexiones directas con otros países.

Hasta el momento la aerolínea Air France no hace el anuncio oficial, aunque según Figuera se «plantearon la opción de regresar con la autoridad aeronáutica».

Hu Figuera, en una entrevista con Shir La autoridades también esperan el regreso de Aerolíneas Argentinas, así como de Avianca y otra línea aérea de Chile que aseguró «también está en conversaciones», informó el diario El Nacional. ley Va Asimismo, Figuera destacó que en el caso de la aerolínea Avianca se espera que exista una nueva conexión «mejor que antes de la pandemia».

Sin embargo, en cuanto a American Airlines la situación es una decisión del gobierno de Estados Unidos no volar como una sanción al gobierno venezolano», dijo.

El presidente de la ALAV, aseguró que Estados Unidos puso a Venezuela como «un destino de categoría 2». Por ello, las aerolíneas venezolanas no cuentan con la calificación para viajar a Estados Unidos.

En el fondo no es más que un tema político que tendrá que resolverse», señaló. A pesar de ello, no cree que se solucione «a corto plazo» mientras que no exista la voluntad política para hacerlo.

Agregó que existen conversaciones entre autoridades aeronáuticas de Venezuela con líneas aéreas estadounidenses.

