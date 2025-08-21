Tres dominicanos extraditados a Puerto Rico por cargos de narcotráfico

21 de agosto de 2025

Santo Domingo, RD.–

Tres ciudadanos dominicanos acusados de narcotráfico y otros delitos fueron entregados este miércoles a las autoridades de Estados Unidos, tras un operativo coordinado entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y alguaciles del U.S. Marshals.

Los extraditados son Roberto Rodríguez Payano, Lucas José Pérez y Yeuris Rodríguez Payano, quienes fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, donde abordaron un vuelo comercial con destino a Puerto Rico, acompañados por oficiales estadounidenses.

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres son requeridos por un tribunal del Distrito Judicial de Puerto Rico, que los acusa de asociación delictuosa para distribuir cocaína, importar cocaína, tentativa y otros cargos vinculados al narcotráfico.

Las detenciones se realizaron en julio de este año durante operativos en la provincia de La Romana, específicamente en el Residencial Las Orquídeas II, el sector Río Salado y la calle Francisco Castillo Márquez.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió las órdenes de arresto correspondientes, mientras que el Poder Ejecutivo autorizó la extradición a través de los decretos 404-25, 405-25 y 406-25.

 

4 Visitas totales
4 Visitantes únicos

About Author

rafael

See author's posts

Deja un comentario

Related News

Abinader admite preocupación por apagones y promete soluciones a la crisis eléctrica

Abinader admite preocupación por apagones y promete soluciones a la crisis eléctrica

DIGESETT e INTRANT retiran patanas y furgones abandonados en vías del Gran Santo Domingo para prevenir accidentes

DIGESETT e INTRANT retiran patanas y furgones abandonados en vías del Gran Santo Domingo para prevenir accidentes

Arajet lanza su promoción de verano con tarifas especiales

Arajet lanza su promoción de verano con tarifas especiales

EE:UU deporta 101 dominicanos por violación a las leyes migratoria

EE:UU deporta 101 dominicanos por violación a las leyes migratoria

NOTICIAS DESTACADAS

Tres dominicanos extraditados a Puerto Rico por cargos de narcotráfico

Tres dominicanos extraditados a Puerto Rico por cargos de narcotráfico

Joel Díaz: “Es una vergüenza estar hablando de apagones en 2025”

Joel Díaz: “Es una vergüenza estar hablando de apagones en 2025”

Abinader admite preocupación por apagones y promete soluciones a la crisis eléctrica

Abinader admite preocupación por apagones y promete soluciones a la crisis eléctrica

El gobierno debe mostrar resultados

El gobierno debe mostrar resultados

Obsesionados con aparentar ser;  sin méritos para ser  Porque: El valor no es siempre decir si,  si no, el coraje para decir no. 

Obsesionados con aparentar ser;  sin méritos para ser  Porque: El valor no es siempre decir si,  si no, el coraje para decir no. 

DIGESETT e INTRANT retiran patanas y furgones abandonados en vías del Gran Santo Domingo para prevenir accidentes

DIGESETT e INTRANT retiran patanas y furgones abandonados en vías del Gran Santo Domingo para prevenir accidentes