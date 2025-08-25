El presidente Donald Trump amenazó este domingo con enviar tropas federales a Baltimore para “limpiar” la ciudad del crimen, en respuesta a declaraciones recientes del gobernador de Maryland, el demócrata Wes Moore.

Supongo que se refiere a Baltimore, una ciudad descontrolada y plagada de delincuencia. Como presidente, preferiría que limpiara este desastre de delincuencia antes de irme a dar una vuelta”, escribió Trump en Truth Social.

El comentario surge luego de que Moore, en una entrevista el viernes en CNN, afirmara que “muchos de los comentarios que se están haciendo desde la Casa Blanca parecen muy, muy sordos e ignorantes” sobre la lucha contra el crimen.

El gobernador demócrata también reprochó que el gobierno federal recurra a “clichés” en lugar de colaborar directamente con las comunidades afectadas por la violencia.

En su publicación, Trump insistió en que el gobernador de Maryland ha fracasado en materia de seguridad y sugirió que podría tomar medidas directas.

“El historial de Wes Moore en materia de delincuencia es pésimo, a menos que falsifique sus cifras, como hacen muchos otros estados ‘demócratas’. Pero si Wes Moore necesita ayuda, como hizo Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré tropas, como ya se está haciendo en Washington D. C., y limpiaré rápidamente la delincuencia”, dijo en referencia al gobiernador de California, Gavin Newsom.

Y añadió: “¡Después de solo una semana, no hay delincuencia ni asesinatos en Washington D. C.! Cuando Baltimore esté así, con orgullo acompañaré al gobernador de Maryland, que ha fracasado debido a la delincuencia”.

Más amenazas

Las amenazas del presidente se enmarcan en una serie de acciones recientes en las que ha desplegado a la Guardia Nacional en distintas ciudades con el argumento de combatir el crimen.

En Los Ángeles, a mediados de junio, ordenó el envío de miles de efectivos de la Guardia Nacional y de la Infantería de Marina durante protestas contra las medidas migratorias.

Más recientemente, dispuso la llegada de cientos de tropas a Washington D. C., a pesar de que, según datos de la policía local, el crimen violento había disminuido un 26% respecto al año anterior.

En su mensaje, además, el mandatario sugirió que podría “reconsiderar” su decisión de darle “un montón de dinero” a Maryland para la reconstrucción del puente Francis Scott Key en Baltimore, tras la tragedia del año pasado.

