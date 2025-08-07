Trump dona su sueldo y lanza millonaria renovación de la Casa Blanca

Washington, 6 de agosto de 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este miércoles que ha donado la totalidad de su primer sueldo tras regresar al poder a la Asociación Histórica de la Casa Blanca, en el marco de un ambicioso plan de renovación del emblemático edificio presidencial.

A través de su red social Truth Social, Trump declaró sentirse “orgulloso” de continuar con lo que describió como una tradición de renunciar al salario presidencial, afirmando ser el único en hacerlo “con la posible excepción del gran George Washington”.

No obstante, informes históricos señalan que otros presidentes como Herbert Hoover y John F. Kennedy también donaron sus sueldos durante sus mandatos, según recordó la agencia EFE.

El salario presidencial en EE.UU. es de 400,000 dólares anuales, una cifra que Trump ya había declinado percibir durante su primer período en la Casa Blanca entre 2017 y 2021. Esta vez, su gesto financiero marca el inicio de una serie de remodelaciones que, según sus palabras, devolverán el esplendor a la «Casa del Pueblo».

“Estamos llevando a cabo las necesarias renovaciones en la hermosa Casa del Pueblo”, escribió el mandatario en su publicación, dejando claro que su intención es dejar una marca duradera en la residencia ejecutiva que históricamente ha cambiado poco en cuanto a su estructura y diseño original.

Entre las obras ya visibles se encuentra una redecoración completa del Despacho Oval, ahora con un marcado estilo dorado y el doble de obras de arte colgadas en sus paredes.

También se ha pavimentado completamente la Rosaleda y se instalaron dos mástiles gigantes frente a la mansión presidencial para izar banderas estadounidenses de mayor tamaño.

Sin embargo, el proyecto más ambicioso comenzará en septiembre: la construcción de un nuevo salón de baile de 8.000 metros cuadrados, que según la Casa Blanca tendrá un costo estimado de 200 millones de dólares.

Esta obra será financiada en su totalidad con donaciones privadas, en su mayoría provenientes del propio Trump y de lo que él denomina “otros patriotas”.

“El salón de baile es algo que ha hecho falta durante 150 años”, expresó Trump en una declaración en junio. “Pero lo hago, como quizás nadie más, y se construirá rápidamente y será una adición maravillosa, muy en consonancia con la magnífica Casa Blanca”, afirmó, en tono grandilocuente.

El presidente subrayó que estas remodelaciones no lo distraen de sus responsabilidades internacionales, asegurando que mientras supervisa estas “divertidas” obras, también piensa “en la economía mundial, Estados Unidos, China, Rusia y muchos otros países, lugares y eventos”.

Estas acciones consolidan el estilo personalista y mediático del mandatario, quien ha buscado, desde su regreso al poder en enero, proyectar una imagen de liderazgo fuerte, simbólico y profundamente ligado al nacionalismo estadounidense.

Con esta renovada ofensiva estética y estructural, Trump parece decidido a no solo dejar huella en la historia política de EE.UU., sino también en los cimientos —literalmente— de su símbolo más poderoso: la Casa Blanca.

