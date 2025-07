“Trump impone nueva tasa de ‘integridad’ a visas: viajar o trabajar en EE. UU. costará más”

Washington, EE.UU. —

El 4 de julio de 2025, mientras en Estados Unidos se celebraba su Día de la Independencia, el presidente Donald Trump estampaba su firma en una nueva legislación migratoria que, aunque no construye muros físicos, sí levanta nuevas barreras económicas para quienes desean ingresar a su país.

La llamada “gran y hermosa ley”, como la denominó Trump en una rueda de prensa, introduce una “tasa por integridad” obligatoria de 250 dólares para todos los solicitantes de visas de no inmigrante, es decir, aquellos que viajan por motivos laborales, académicos, médicos o turísticos.

La disposición, que ya está en vigor, se suma a un paquete de reformas migratorias con las que la administración Trump busca reforzar el control fronterizo y restringir la inmigración, incluso temporal.

La normativa establece que este monto será ajustado anualmente por inflación a partir de 2026, convirtiéndose en una carga cada vez mayor para quienes deseen viajar legalmente a territorio estadounidense.

El nuevo pago debe hacerse en el momento de la emisión de la visa, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entidad encargada de recaudar el nuevo tributo.

¿Reembolsable… bajo condiciones estrictas?

Aunque la medida ha sido presentada como un “depósito” que puede ser reembolsado si se cumple con las condiciones migratorias, lo cierto es que acceder a ese reembolso será un proceso minucioso y todavía poco claro.

Los solicitantes deberán demostrar que no trabajaron durante su estadía, que no excedieron el tiempo autorizado en su visa y que no incurrieron en violaciones migratorias.

Otras vías para recuperar el dinero serían lograr una extensión oficial del estatus de no inmigrante o una modificación legal del estatus migratorio a residente permanente.

Sin embargo, el reglamento aún no detalla el procedimiento exacto para tramitar dicho reembolso, dejando en el aire muchas interrogantes y preocupaciones entre abogados de inmigración y defensores de los derechos de los migrantes.

Otro cargo adicional: el formulario I-94

Pero la “tasa por integridad” no llega sola. La nueva legislación también impone un cargo adicional de 24 dólares por la solicitud del formulario I-94, un documento vital para el registro de entradas y salidas del país

Este formulario es requerido en numerosos trámites administrativos relacionados con los viajes y las estadías temporales, lo que suma una carga más al bolsillo de los solicitantes.

En resumen, el costo mínimo por aplicar a una visa de no inmigrante ahora asciende a 274 dólares, sin contar otros cargos consulares, aranceles y costos de procesamiento.

Una medida para “desincentivar” prolongaciones

Según medios como Business Today y Live Mint, la administración Trump defiende la medida como un instrumento de “control y cumplimiento”, alegando que la tarifa busca “desincentivar las estadías prolongadas o ilegales” y fomentar el respeto a los términos de cada visa.

Sin embargo, críticos señalan que estas políticas encarecen el acceso a oportunidades legítimas para millones de personas en el mundo, afectando en particular a estudiantes, profesionales y trabajadores temporales de países con menos recursos.

Con esta nueva disposición, la administración Trump continúa reforzando su línea dura frente a la inmigración legal y no legal, trasladando el costo del “control migratorio” directamente a quienes, con documentos en regla, desean cruzar la frontera por razones legítimas.

Mientras el mundo observa y espera detalles sobre cómo funcionará el sistema de reembolsos, el sueño americano parece ahora, más que nunca, una aspiración que cuesta —literalmente— más alcanzar.

