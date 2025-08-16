Trump y Putin cierran cumbre en Alaska sin acuerdo sobre Ucrania, pero dejan abierta “una oportunidad”

Anchorage, Alaska. –

El esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, concluyó este viernes sin el anuncio que muchos en el mundo esperaban: un acuerdo definitivo para la paz en Ucrania.

La cumbre, celebrada en la base militar de Elmendorf-Richardson en Alaska, se extendió por más de tres horas y terminó con una breve y controlada rueda de prensa conjunta, sin preguntas de los medios, donde ambos mandatarios ofrecieron lecturas distintas pero complementarias sobre el resultado de la cita.

Trump, con un tono cauteloso, admitió que no se logró el objetivo de un cese al fuego inmediato, aunque insistió en que “hubo progresos”.

“Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron sin resolver. Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos”, declaró.

El mandatario estadounidense aseguró que la reunión había sido “extremadamente productiva”, pese a no cerrar con el anuncio de un pacto formal.

Por su parte, Putin se limitó a destacar que la cumbre permitió “abrir canales de comunicación más directos y menos hostiles”, en un contexto marcado por la tensión creciente entre Moscú y Washington por el conflicto ucraniano.

El trasfondo geopolítico

La cita en Alaska fue vista por analistas como un movimiento audaz de Trump, quien buscaba mostrar liderazgo internacional en medio de críticas internas por su política exterior.

La elección de Alaska como sede tampoco fue casual: un punto estratégico que une, y al mismo tiempo separa, a Rusia y Estados Unidos, dos potencias enfrentadas en múltiples escenarios.

El presidente estadounidense estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por su enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff. La delegación rusa, encabezada por Putin, incluyó a su canciller Serguéi Lavrov y altos mandos de seguridad.

Sin humo blanco, pero con expectativa

Aunque la falta de un acuerdo inmediato fue recibida con desilusión por varios sectores diplomáticos y organismos internacionales, ambos líderes dejaron abierta la posibilidad de futuras negociaciones.

“Estamos cerca, pero no hemos llegado todavía. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo”, insistió Trump, dejando entrever que se mantiene la puerta abierta a una segunda ronda de conversaciones.

El mundo observa ahora si la tregua diplomática iniciada en Alaska se traducirá en pasos concretos o si será recordada como una oportunidad perdida en el camino hacia la paz en Ucrania.

