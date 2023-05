Turista de Connecticut perdió una pierna al ser atacada por un tiburón en Resort” en las islas británicas Turks & Caicos

Una mujer de Connecticut de 22 años está hospitalizada en estado grave después de perder una pierna al ser atacada por un tiburón mientras buceaba en el Mar Caribe.

La joven turista, que no ha sido identificada, estaba con una amiga nadando frente a “Blue Haven Resort” en las islas británicas Turks & Caicos ayer por la tarde cuando fue atacada, informó la policía local.

“Blue Haven” informó que las mujeres no eran huéspedes en su propiedad, pero un empleado las vio después del ataque y pidió ayuda. Ese trabajador indicó que la pierna de una de ellas había sido completamente mordida, reportaron las autoridades.

La mujer herida seguía hospitalizada hoy jueves. Al parecer su amiga, cuyo lugar de residencia no ha sido precisado, no resultó gravemente herida. No hubo indicios de qué tipo de tiburón pudo haber estado involucrado, mientras la investigación sigue abierta, acotó NBC News.

En un caso similar, otra joven mujer del área triestatal fue aparentemente mordida por un escualo esta semana: Maggie Drozdowski, una surfista de quince años, el domingo en una playa en Stone Harbor, Nueva Jersey.

El verano pasado hubo una serie inusual de encuentros de humanos con tiburones en Nueva York y los alrededores.

Incluso en agosto pasado un bañista protagonizó lo que podría considerarse el video más insólito del verano 2022, al menos en Nueva York, al ser captado peleando a mano limpia con un tiburón a la orilla de una playa en Fire Island (Long Island).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...