Una comisión de CIAA investiga accidente de avioneta Cessna ocurrido este jueves en el Higuero

Rafael Castro 28 de diciembre 2023

Santo Domingo-RD

La Comisión de Investigación de Accidentes de aviación, CIAA, investiga las causas que provocaron el percance que sufrió un avión Cessna este jueves tras despegar del aeropuerto Presidente doctor Joaquín Balaguer de Santo Domingo con destino a Pedernales con site pasajeros a bordo.

El presidente del organismo apéndice de la Junta de aviación Civil JAC, general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana FARD, Emmanuel Suofront Tamayo declaró que una comisión de técnico de la CIAA, se trasladó al lugar del hecho para iniciar las investigaciones del caso.

La Avioneta Cessna C402 matrícula HI1051 de la compañía Reef Jet, se accidento este jueves tras despegar desde el aeropuerto Presidente Joaquin Balaguer, de Higüero, de Santo Domingo con 7 pasajeros con destino a Pedernales los cuales salieron ilesos.

Soufront Tamayo dijo que ordenó una investigación del caso para establecer las reales causas del accidente de la aeronave.

El oficial explicó que la avioneta se dirigía desde el Higüero, hacia Pedernales, pero que el tren de aterrizaje y la nariz delantera del avión no aseguró hacia arriba al momento del despegue y tampoco lo hizo al momento de realizar el aterrizaje cuando se devolvió a la terminal y confronto problema.

“Ahora nosotros con los datos y las evidencias del caso iniciaremos una investigación al respecto a los fines de establecer las causas reales que provocaron este percance”, expresó el oficial piloto de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y presidente de la CIAA.

Con relación al caso agregó que la aeronave despegó hacia Pedernales y al despegar e intentar subir en el tren de aterrizaje el piloto escucho un ruido en la nariz del tren que no aseguró, entonces el retornó a la estación luego depararme combustible para realizar el aterrizaje en el higüero

Soufront Tamayo describió el caso como un leve accidente en el que la nariz del tren de aterrizaje principal no aseguró arriba al momento de despegar y tampoco lo hizo al momento de realizar el aterrizaje cuando se devolvió al aeropuerto de salida.

En la aeronave accidentada viajaban siete personas que no fueron identificadas y ninguna de ella resultó lesionada según explicó el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de aviación, General, de la FARD, Emmanuel Soufront Tamayo.

