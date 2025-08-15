Vaguada y onda tropical provocarán lluvias en RD durante las próximas 48 horas

Santo Domingo.RD

Una vaguada en niveles medios de la atmósfera y el desplazamiento de una activa onda tropical se combinarán para generar lluvias de moderadas a fuertes en varias provincias del territorio nacional durante las próximas 48 horas, informó la tarde de este jueves el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, Santo Domingo, Monte Plata, Samaná, Juan Sánchez Ramírez, Santiago de los Caballeros, La Vega y San Juan.

En estas zonas, la influencia conjunta de ambos fenómenos provocará un incremento significativo de la nubosidad y condiciones atmosféricas inestables.

Meteorología explicó que las regiones nordeste, este y el Valle del Cibao serán las más afectadas, con lluvias acompañadas de tronadas y posibles ráfagas de viento en algunos puntos.

Por tal motivo, la institución exhortó a la población y a los organismos de protección civil a mantenerse atentos a los boletines y avisos que continuará emitiendo en las próximas horas, ya que no se descartan acumulados importantes de agua que podrían generar inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

En paralelo, el Indomet informó que mantiene una estricta vigilancia sobre la tormenta tropical Erin, la quinta de la actual temporada ciclónica en el Atlántico y que, junto con un sistema que se mueve hacia el Golfo de México, forma parte de la actividad meteorológica que caracteriza el mes de agosto.

Las autoridades recordaron que agosto y septiembre son los meses de mayor actividad ciclónica en la región, por lo que llaman a la población a tomar previsiones y seguir las informaciones oficiales para evitar riesgos.

