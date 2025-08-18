Veintiún estados demandan a Trump por condicionar fondos para víctimas a políticas migratorias

NUEVA YORK. –

Un bloque de 21 estados de EE.UU. presentó este lunes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por condicionar los fondos federales de la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA, por sus siglas en inglés) al cumplimiento de sus políticas migratorias, medida que los demandantes consideran ilegal y coercitiva.

La acción legal fue radicada ante la Corte de Distrito de Rhode Island, uno de los estados que lidera la iniciativa judicial. La demanda acusa a la Administración de intentar “manipular fondos cruciales para las víctimas de delitos con el fin de presionar a los estados para que apoyen sus políticas migratorias”, lo que —afirman— contradice principios constitucionales como la separación de poderes y el federalismo.

Los estados demandantes son Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin y la capital, Washington D.C.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la medida federal constituye un “chantaje político” que pone en riesgo la asistencia a millones de sobrevivientes de delitos.

“El gobierno federal está intentando utilizar los fondos para víctimas de delitos como moneda de cambio para obligar a los estados a cumplir sus órdenes en materia de control migratorio.

Estas subvenciones se crearon para ayudar a los sobrevivientes a sanar y recuperarse, y lucharemos para garantizar que sigan cumpliendo ese propósito. Los neoyorquinos merecen un sistema de justicia que priorice su seguridad”, declaró James.

Los fondos de VOCA, creados hace más de cuatro décadas por el Congreso, son administrados por el Departamento de Justicia y cada año benefician a millones de víctimas con servicios esenciales como atención médica, terapia, alojamiento de emergencia, compensaciones económicas, gastos funerarios y programas de protección.

Según los documentos judiciales, entre 2021 y 2024 los estados usaron estos recursos para asistir en promedio a 8.5 millones de víctimas de delitos al año y tramitar más de 200,000 reclamaciones anuales por pérdidas económicas derivadas de actos delictivos. Para 2025, están en juego más de 1,400 millones de dólares.

En el caso de Nueva York, más de 212 millones de dólares corren riesgo. Dichos recursos financian una red de más de 250 programas comunitarios que ofrecen líneas de emergencia, refugios para mujeres y familias, defensores legales y asistencia especializada para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Los estados argumentan que la exigencia de la Administración Trump de cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —a través de acuerdos como el 287(g), que permite la colaboración directa entre policías locales y federales en la persecución de indocumentados— entra en conflicto con leyes estatales que buscan proteger a víctimas y testigos de delitos, evitando que el temor a la deportación impida la denuncia de crímenes.

“El requisito impuesto por el gobierno federal contradice directamente las políticas estatales que garantizan que las víctimas puedan denunciar delitos sin miedo a represalias migratorias”, subraya la demanda.

Los fiscales generales solicitan al tribunal anular lo que consideran condiciones “ilegales” y preservar el objetivo original de VOCA: asistir a las víctimas de delitos sin que su seguridad y recuperación queden supeditadas a intereses políticos.

