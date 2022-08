Vicepresidenta llama a la juventud a romper esquemas e innovar para alcanzar sus metas

La Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó que el país necesita jóvenes ciudadanos que rompan esquemas, que no den por sentado que todo está descubierto y fabricado, que innoven, emprendan y tomen decisiones impulsadas por sus propios criterios.

“Necesitamos ciudadanos que no les tengan miedo a los retos, ni al cambio, ni a la evolución, jóvenes que cuestionen su realidad, que sientan curiosidad por su entorno, que se interesen en los acontecimientos actuales, que no hagan caso omiso a los problemas sociales que arropan al mundo, que deseen construir una sociedad sostenible donde impere la equidad y el respeto”.

Al pronunciar el discurso de orden del Seminario de Crecimiento Humano Profesional de la Pastoral Juvenil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), realizado en el teatro de la misma en Santiago, la funcionaria consideró que es un reto no seguir los patrones que están arraigados en el sistema educativo, porque siempre será más sencillo seguir el camino que ya otros han trazado y limpiado.

“Aquellos que desean ser agentes de cambio son vistos como rebeldes. Pero son estos los que han provocado las grandes revoluciones que han gestado los mayores progresos de nuestra sociedad. Nunca tengan miedo a hacer las cosas de forma diferente a lo habitual. No tengan temor de cruzar el Mar Rojo, aunque detrás los persigan los caballos del faraón, porque no están solos. No le teman al desierto porque del otro lado les espera la tierra prometida”, puntualizó Peña.

Durante la pronunciación del discurso de cierre del seminario que lleva por nombre “Actúa, desafía tus límites”, Peña consideró que es oportuno reflexionar en lo que quieren de la vida y, sobre todo, lo que aspiran en el ámbito profesional y humano, por lo que le planteó la pregunta: ¿Qué harías si no tuvieras limitaciones?, ya que cada uno es responsable de eliminar esas limitaciones mentales que le impiden empezar a diseñar su vida, por miedo a no llegar a alcanzar todo aquello que se ha propuesto.

Por consiguiente, la vicemandataria expresó que, para que la vida tenga sentido, es necesario tener propósitos por los cuales vivir, por los cuales amar, motivaciones y razones que impulsen el quehacer personal y profesional.

Peña llamó a los jóvenes a renovarse, porque es probable que los robots no vayan a reemplazar por completo a los trabajadores en el corto plazo, pero las nuevas tecnologías desplazarán radicalmente a algunos trabajadores; “por eso es importante que no bajen la guardia, estén siempre atentos y funcionando, que la universidad da herramientas, pero todo lo que podemos llegar a hacer, que es mucho, lo vamos a hacer por convicción personal motivados solo y exclusivamente por nuestras propias ganas”.

La vicemandataria instó a los jóvenes a que confíen en ellos mismos, a que no se aten a nada ni a nadie, pero que se comprometan con lo que han decidido hacer con sus vidas.

Peña concluyó recomendando a los jóvenes que disfruten su vida y los momentos preciados que tienen; que vivan todos los días con algo de risa y algo de reflexión, que dejen fluir sus emociones y que se entusiasmen diariamente.

