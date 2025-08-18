18 de agosto de 2025

Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk conectaron jonrones solitarios, pero esa fue toda la ofensiva de los Blue Jays contra Eovaldi (11-3). El lanzador derecho permitió dos carreras y cinco hits, con seis ponches y ninguna base por bolas.

Eovaldi está invicto desde su derrota como visitante ante los Yankees el 22 de mayo. Shawn Armstrong sacó cuatro outs para su cuarto salvamento en siete oportunidades.

De regreso a la segunda base tras perderse la derrota del sábado por una molestia en la muñeca derecha, Semien conectó un jonrón de dos carreras ante el lanzador derecho José Berríos en la segunda entrada. Este fue el jonrón número 15 de Semien.

 

2 Visitas totales
2 Visitantes únicos

About Author

rafael

See author's posts

Deja un comentario

Related News

Ben Rice batea jonrones y los Yankees vencen 12-8 a los Cardenales

Ben Rice batea jonrones y los Yankees vencen 12-8 a los Cardenales

Ministro Kelvín Cruz inaugura Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York

Ministro Kelvín Cruz inaugura Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York

José Ramírez conecta 3 hits para ayudar a los Guardianes a acercarse al puesto de comodín

José Ramírez conecta 3 hits para ayudar a los Guardianes a acercarse al puesto de comodín

Vladimir Guerrero Jr. da jonrón 20 y los Azulejos ganan

Vladimir Guerrero Jr. da jonrón 20 y los Azulejos ganan

NOTICIAS DESTACADAS

Vladimir Guerrero Jr. da vuelacercas 21 en revés de los Azulejos

Vladimir Guerrero Jr. da vuelacercas 21 en revés de los Azulejos

Veintiún estados demandan a Trump por condicionar fondos para víctimas a políticas migratorias

Veintiún estados demandan a Trump por condicionar fondos para víctimas a políticas migratorias

Moon Palace The Grand Montego Bay: Jamaica recibe inversión hotelera de USD $700 millones

Moon Palace The Grand Montego Bay: Jamaica recibe inversión hotelera de USD $700 millones

 Abinader designa Leonardo Aguilera como nuevo presidente de Banreservas y Pereyra va a Refidomsa

 Abinader designa Leonardo Aguilera como nuevo presidente de Banreservas y Pereyra va a Refidomsa

El Poder Ejecutivo refuerza equipo de comunicación con nuevas designaciones en DIECOM y Prensa de la Presidencia

El Poder Ejecutivo refuerza equipo de comunicación con nuevas designaciones en DIECOM y Prensa de la Presidencia