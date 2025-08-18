Vladimir Guerrero Jr. da vuelacercas 21 en revés de los Azulejos

Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk conectaron jonrones solitarios, pero esa fue toda la ofensiva de los Blue Jays contra Eovaldi (11-3). El lanzador derecho permitió dos carreras y cinco hits, con seis ponches y ninguna base por bolas.

Eovaldi está invicto desde su derrota como visitante ante los Yankees el 22 de mayo. Shawn Armstrong sacó cuatro outs para su cuarto salvamento en siete oportunidades.

De regreso a la segunda base tras perderse la derrota del sábado por una molestia en la muñeca derecha, Semien conectó un jonrón de dos carreras ante el lanzador derecho José Berríos en la segunda entrada. Este fue el jonrón número 15 de Semien.

