Vuelven quejas por retrasos de vuelos JetBlue

Decenas de pasajeros con reservaciones en la línea aérea Jet Blue, hacia Puerto Rico, Nueva York, Orlando y otros destinos de los Estados Unidos, realizan desde ayer protestas frente a los mostradores de chequeo, por retrasos y sobreventa de vuelos.

Debido a las airadas protestas de los viajeros, la mayoría dominicanos que vinieron al país a pasar las navidades con sus familiares y amigos, agentes de Politur, de la uniformada y militares, han tenido que intervenir varias veces, para controlar la situación.

“Son cuatro y cinco horas que se están retrasando los vuelos porque la mayoría de ellos fueron sobrevendidos y no aparece ningún ejecutivo de la línea aérea a conversar con nosotros”, expresaron los pasajeros, afirmando muchos de ellos que deben presentarse a su trabajo.

Dijeron que después de cuatro o cinco horas esperando cuando son llamado a chequearse, si su maleta lleva de dos o tres libras más del peso que de 50 libras, quieren cobrarle la cantidad de sesenta y setenta dólares, lo que calificaron como otro ab uso más de JetBlue.

“Los empleados que chequean los pasajeros dicen que no pueden hablar, pero no aparece ningún ejecutivo de la aerolínea que ofrezca explicaciones, como que nosotros los dominicanos que utilizamos los servicios de Jet Blue, no merecemos atención”, sostienen los viajeros.

Hoy en la mañana e observan largas filas de pasajeros en los mostradores de Jet Blue, cifrando muchos de ellos, la esperanza de que aparezcan asientos y que los vuelos no se retrasen para llegar a tiempo a su destino final, Puerto Rico, Nueva York, Orlando y otros lugares.

Mucho de ellos se trata de dominicanos que vinieron al país a pasar las navidades y año nuevo con sus familiares y amigos, teniendo que regresar sus lugares de destino, para integrarse de nuevo a sus labores y otros a las actividades productivas.

No es la primera vez que Jet Blue provoca situaciones difíciles en el Aeropuerto de Las Américas por retrasos, cancelaciones y sobreventa de vuelos, por lo que tanto viajeros como diversos sectores que inciden en la terminal aérea, consideran que las autoridades deben buscar una solución al problema.

Los organismos nacionales que regulan la aviación comercial en el país, y han llamado e intervenido varias veces en conflictos creados por la aerolínea norteamericana, pero aún continúa dando agua a beber a las autoridades.

