Wander Franco empieza escalar cima al estrellato

El talento del dominicano Wander Franco, de Tampa Bay, pasó de ser una promesa a una realidad.

El dominicano, catalogado como el mejor prospecto del béisbol en 2020 y 2021, empezó a subir a la cima del estrellato en esta temporada.

Franco es el mejor jugador del equipo más sólido de las Grandes Ligas.

Como un zorro, Franco combina un gran reconocimiento de los lanzamientos con excelentes habilidades para batear para todos los lados del terreno. Su nivel de acierto cuando hace swing a un lanzamiento en la zona de strike, es de 93 % de las veces, siendo sorprendente porque hace contacto sólidos con frecuencia.

En las primeras dos temporadas de Franco en las Mayores no pudo demostrar la calidad proyectada, debido a una lesión y que Tampa Bay jugó con su tiempo de juego. Por esa razón fue limitado a 70 juegos en 2021 y a 83 en 2022. Sus estadísticas en esos dos años no fueron llamativas, pero no decepcionantes, ya que bateó para .288 y .271, con 49 extrabases (28 dobles, 13 jonrones y 8 triples), con 72 empujadas, con apenas 20 y 21 años de edad, respectivamente.

En sus dos primeras temporadas en las Grandes Ligas, hizo swing con demasiada frecuencia a lanzamientos con los que no podía hacer mucho. Hizo contacto con ellos, porque eso es lo suyo, pero casi el 30 % de sus bolas bateadas fueron a menos de 80 mph, errores, en otras palabras.

En al actual temporada, su crecimiento ofensivo es notable al batear para .318 (88-28), con 11 dobles-colíder de las Mayores- cuatro jonrones y 14 impulsadas. También porcentaje de embasarse (.388), slugging (.580) para un OPS de .968 en 22 juegos.

Asombrosa defensa

El pasado lunes Franco deslumbró con una jugada defensiva que, de inmediato, fue nominada para la mejor del año. Después de correr 96 pies por la línea del jardín izquierdo, el campocorto Franco atrapó -a mano pelada- una bola que será recordada por mucho tiempo.

“En realidad, no pude alcanzarlo”, dijo Franco, a través del intérprete del equipo Manny Navarro. “Hice todo lo que pude con mi guante, y mi mano estaba allí y cayó justo en ella… Eso fue sólo puro instinto. Sólo tenía mi mano ahí afuera, y simplemente reaccioné”. Sus compañeros de equipo, naturalmente, deliraron.

El mánager de los Astros, Dusty Baker, tuvo recuerdos de una famosa atrapada con las manos peladas que en 1989 hizo el jardinero izquierdo de los Gigantes, Kevin Mitchell, ya que Baker era el dirigente de ese equipo.

