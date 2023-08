Ya no tendremos sordos

Como en nuestro país sordo no es solamente el que no oye, sino también el que no quiere oír, es bueno que se haya oficializado el lenguaje de los sordos, que se habla únicamente con las manos (no dudo que seamos en eso el único país del mundo que lo haya decidido). Ahora debemos esperar algunas decisiones: que se enseñe en las escuelas y que todos los funcionarios y los políticos lo aprendan, para que no les luzca hacerse los sordos. ..El único gran problema es que ningún cantante podrá dar un do de pecho, pues eso no se puede hacer con las manos (aunque no me sorprendería que algún candidato invente la manera de hacerlo).