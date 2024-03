Miguel Sanó hace el equipo grande con Angelinos y estará en el Día Inaugural

El manager de los Angelinos, Ron Washington, informó que el dominicano Miguel Sanó está en la plantilla del día inaugural del club.

Sanó estaba en el campamento con un contrato de ligas menores y requerirá el movimiento correspondiente para agregarlo a la lista de 40 hombres.

Sanó, de 31 años en mayo, tuvo una larga carrera como uno de los toleteros más potentes del deporte, pero viene de dos temporadas mayoritariamente perdidas. Conectó 161 jonrones con los Mellizos de 2015 a 2021, una marca que lo colocó entre los 25 primeros entre todos los bateadores de Grandes Ligas durante ese tramo.

Se ponchó en el 36,5% de sus apariciones en el plato durante ese tiempo, pero también recibió bases por bolas a una tasa del 11,6%. Su línea de bateo de .238/.329/.491 durante ese período de siete años se tradujo en un wRC+ de 118, lo que indica que era un 18% mejor que el promedio de la liga.

Pero los problemas de rodilla lo obstaculizaron gravemente en 2022, ya que pudo participar en solo 20 juegos y bateó solo .083/.211/.133 cuando estaba en la alineación.

Los Mellizos optaron por una rescisión de $3 millones en lugar de una opción del club de $14 millones para 2023, enviándolo a la agencia libre. No firmó ningún contrato el verano pasado y en lugar de eso se centró en su salud, diciendo a los periodistas hace unas semanas que había perdido 58 libras desde su último partido de Grandes Ligas.

Jugó algo de pelota invernal con las Estrellas Orientales en República Dominicana hace unos meses, conectando un par de jonrones en 27 juegos. Eso fue suficiente para que los Angelinos le dieran un contrato de ligas menores y lució en buena forma durante la primavera, con tres jonrones en sus 57 apariciones en el plato.

Parece que eso fue suficiente para incluir a Sanó en la plantilla y hay algunas formas diferentes en las que podría influir en los planes del club. El tercera base Anthony Rendon ha lidiado con varias lesiones, ya que no ha jugado 60 juegos en una temporada desde 2019. Sanó no ha jugado en la esquina caliente desde 2021 y no con regularidad desde 2019, pero sí lo jugó aquí en el campamento y tal vez podría deletrea Rendon en ocasiones.

Los Angelinos también tienen un primera base sin experiencia, ya que Nolan Schanuel recién fue seleccionado el verano pasado. Los Halos lo llevaron rápidamente a las mayores el año pasado, por lo que tiene 29 juegos de Grandes Ligas en su haber, pero solo 51 juegos profesionales en total. También fue mucho mejor contra los derechos el año pasado, por lo que quizás Sanó pueda protegerlo de los zurdos. Sanó incluso tiene divisiones en su carrera, 115 wRC+ contra diestros y zurdos, pero de todos modos podría tener en cuenta eso. Schanuel tuvo 118 wRC+ contra derechos y 93 contra zurdos en su breve debut en las Grandes Ligas el año pasado.

El club tampoco tiene un bateador designado estricto, ya que Shohei Ohtani ha estado en ese rol durante la mayor parte de los últimos seis años. Ohtani firmó con los Dodgers y los Halos no firmaron a un bateador designado puro para reemplazarlo, aunque estaban conectados con JD Martínez antes de que firmara con los Mets.

Quizás rotarán a varios jugadores en ese puesto este año, con veteranos frecuentemente lesionados como Rendón o Mike Trout quizás consiguiendo más tiempo como bateador designado, pero Sanó también podría ser incorporado de vez en cuando. El jardinero zurdo Mickey Moniak tiene una línea brutal de .174/.202/.233 contra zurdos en su carrera, por lo que podría haber oportunidades de bateador emergente allí.

Aún está por verse cómo se desarrollará, pero es una buena historia para un tipo que claramente ha trabajado duro para superar sus luchas recientes y regresar a las mayores. Si recupera aunque sea una parte del camino que mostró de 2015 a 2021, será una ganga para los Halos.

