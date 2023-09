Embajada Dominicana en Jamaica celebra Mesa Redonda con empresarios de esa nación

Kingston, Jamaica.-

La Embajada de la República Dominicana en Jamaica realizó el evento titulado «CENA DE LA MESA REDONDA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: FORJANDO CONEXIONES EMPRESARIALES EXITOSAS CON LA REPÚBLICA DOMINICANA, la cual contó con la asistencia de 25 dueños de importantes grupos económicos en Jamaica, autoridades gubernamentales y expertos de la industria.

En la reunión los empresarios y funcionarios conversar sobre cómo seguir fortaleciendo las relaciones comerciales y de inversiones entre Jamaica y la República Dominicana, así como para brindar claves sobre cómo exportar hacia la República Dominicana y otros países de América Latina.

La actividad se llevó a cabo en la residencia oficial de la República Dominicana en Kingston y fue encabezada por la Embajadora Dominicana en Jamaica, Angie Martínez, el Representante Permanente de la República Dominicana ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, Embajador Edward Pérez Reyes, el ministro de Agricultura, Pesca y Minas de Jamaica, Congresista Floyd Green, el presidente del Sector Privado de Jamaica, Metry Seaga y el CEO de Adtelligent, Craig Powe.

La cena sirvió para preparar el escenario del evento «Keys to LATAM», el cual se llevará durante esta semana en el Hotel Spanish Court y en donde los líderes empresariales se reunirán para intercambiar conocimientos, estrategias y experiencias para fortalecer su presencia en el mercado latinoamericano.

Su objetivo es empoderar a las empresas que buscan impulsar el crecimiento económico de su país y ampliar sus relaciones comerciales con los países latinoamericanos, incluyendo notablemente a la República Dominicana. La conferencia internacional cuenta con la colaboración de la Embajada dominicana en Kingston y fue organizada en conjunto con Adtelligent y la Organización del Sector Privado de Jamaica (PSOJ), la cual aglutina en su seno a más de 400 empresas relavantes de Jamaica.

En sus palabras de bienvenida, la Embajadora de Carrera Angie Martínez, afirmó que desde su llegada a Jamaica ha estado trabajando en desarrollar una relación ganar-ganar entre ambos países, al tiempo que agradeció a las autoridades jamaicanas por el apoyo brindado, lo cual le ha permitido alcanzar hitos significativos y resultados extraordinarios, en muy corto tiempo, en beneficio de ambos pueblos.

Por otro lado, apuntó: “Quiero destacar que la República Dominicana es una economía abierta que, en el año 2022, importó productos por más de $40 mil millones del mercado global.

En 2020, las exportaciones jamaicanas a la República Dominicana ascendieron a $1.2 millones, una cifra que se disparó a $2.7 millones en 2022, luego de nuestro primer año de gestión.

Al examinar las estadísticas, es evidente que, aunque estos números se han duplicado, las posibilidades siguen siendo en gran medida inexploradas. Dada nuestra proximidad estratégica, Jamaica debería estar exportando más de $2.7 millones a la República Dominicana”.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Minas, el Congresista Floyd Green, felicitó a la diplomática dominicana por el excepcional trabajo que ha venido realizando para impulsar las relaciones bilaterales y expresó su beneplácito por este tipo de iniciativas que generan discusiones sobre temas relevantes»Embajadora, usted ha reunido a un grupo muy diverso de empresarios jamaicanos muy relevantes que sin duda pueden liderar la carga de exportación al mercado latinoamericano.

Es importante que en esta mesa reflexionemos sobre ¿cómo aprovechar más nuestra posición estratégica de proximidad con vecinos como la República Dominicana y aprender mutuamente?; ¿cómo podemos encontrar formas innovadoras que nos permitan aprovechar la demanda que pudiera existir para los servicios jamaicanos?»

Metry Seaga, Presidente de la Organización del Sector Privado de Jamaica (PSOJ), proporcionó una plataforma para discusiones fructíferas sobre la expansión empresarial y la colaboración económica con países como la República Dominicana. El presidente del sector privado agradeció a la Embajadora Martínez por siempre generar plataformas para hacer avanzar las relaciones comerciales entre ambos países y se refirió a su importante papel en la reciente firma del acuerdo de colaboración con el CONEP, entidad homóloga en la República Dominicana. “Es mucho lo que podemos avanzar con esta alianza estratégica con el sector privado dominicano. Estamos buscando seguir incrementando los negocios e impulsar más exportaciones y mayor valor agregado para las empresas jamaicanas”.

El creador de la conferencia ‘Keys to LATAM’, Craig Powe, CEO de Adtelligent destacó que: «a menudo escuchamos sobre los desafíos que se ciernen: barreras lingüísticas, costosos envíos, regulaciones complejas e incluso la falta de conocimiento del ambiente de negocios. Pero como alguien que ha explorado a fondo el comercio latinoamericano, les aseguro que muchas de estas barreras no están hechas de ladrillos, sino de papel. Son líneas imaginarias dibujadas en un mapa, y es hora de borrarlas. La conferencia ‘Keys to LATAM’ no es solo una reunión de datos y cifras; es un mapa para superar estos desafíos, respaldado por casos reales de empresas jamaicanas que prosperan en América Latina”.

Entre los asistentes se encontraban la presidenta de la Cámara Americana de Comercio, Jodi-Ann Quarrie; Brian Jardim, CEO de Rainforest Caribbean; Gassan Azan, CEO de Jamagro Tech Farms Ltd, MegaMart y Bashco Trading Company; Stephen Price, CEO de Flow Jamaica; Chris Williams, CEO de Proven Investments; Andrew Leo-Rhynie, Jefe de Fusiones y Adquisiciones de Grace Kennedy; Stephen McConnell, Gerente de Exportaciones de Tradewinds Citrus Limited; Sergio González López, Director Ejecutivo de Operaciones del Grupo Unicomer; Danny Melville Jr., CEO de Tropical Batteries; Richard Coe, CEO de Fleetwood Jamaica; Sheldon Powe, Innovate 10X, Adrien Lemaire, Director de Doctor Bird Services; Anup Chandiram de Bijoux Jewelers, entre otros destacados líderes empresariales. Sydney Thwaites, CEO de Lubricating Specialties Company Jamaica Limited, compartió con los demás comensales su viaje de éxito en el mercado latinoamericano, ofreciendo valiosos conocimientos y experiencias sobre los desafíos y oportunidades de expandir las operaciones comerciales en esta dinámica región.

La iniciativa “Mesa Redonda de la Embajada Dominicana en Jamaica», es un espacio a través del cual se pretende promover diálogos de alto nivel con sectores relevantes de Jamaica y la República Dominicana, tales como el sector público, la empresa privada, el turismo, los agro negocios, la construcción, la cultura, la academia, entre otros. La Embajadora dominicana en Kingston, Angie Martínez, afirmó: «la Mesa Redonda pretende convertirse en un espacio de diálogo permanente para debatir temas que nos permitan avanzar en nuestro objetivo de estrechar vínculos y de instaurar lo que hemos denominado la nueva era en las relaciones bilaterales entre Jamaica y la República Dominicana. Mediante estos encuentros sectoriales pretendemos lograr acciones concretas que contribuyan de forma efectiva a generar sinergias económicas y comerciales de beneficios recíprocos, estrechando aún más las relaciones bilaterales entre ambas naciones».

