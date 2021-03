Transladan al país, los restos del ex -jugador de Baloncesto Hugo Cabrera fallecido en Estados Unidos

Rafael Castro 28 de Marzo 2021

Los restos del ex jugador de baloncesto e inmortal del deporte dominicano Hugo Cabrera (El Inmenso) a causa cáncer de páncreas, fueron trasladados este domingo al país, por esta terminal de Las Américas José Francisco Peña Gómez.

El cadáver de Cabrera quien falleció en Estados Unidos, fue trasladado al país, en el vuelo B-737 de la línea aérea Delta Airlines, por la terminal de corega del aeropuerto Internacional de Las Américas procedente de Nueva York.

Según se informó los restos del inmortal de la fama del Baloncesto Dominicano será velado en la funeraria blandino de esta capital.

«Hugo Cabrera no solo fue un inmenso jugador de baloncesto sino un extraordinario ser humano. Con su partida deja un vacío en el alma de sus amigos y admiradores.

Cabrera fue una figura esencial del baloncesto dominicano. Se destacó jugando para los clubes de San Lázaro, Naco y Los Mina. Sus mayores logros se produjeron con la Selección Nacional en Centro Básquet 75 y 77. Actuó como refuerzo en torneos de Brasil, Argentina, Venezuela y España.

En una época fue considerado el mejor jugador latino de baloncesto, y tras su carrera universitaria tuvo varias ofertas para ingresar a la NBA.

También accionó, en calidad de refuerzo, en los torneos de Brasil, España. Venezuela y Argentina. Asimismo, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) lamentó el deceso de Cabrera.

El ex baloncestista dominicano, Hugo Cabrera, falleció a los 67 años de edad luego de padecer un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en enero de 2020.

Para muchos, considerado el más importante jugador de baloncesto nacional fue escogido en el Draft de la NBA con el décimo pick en 1976 por los Milwaukee Bucks, pero no llegó a jugar con el equipo. Además recibió posteriormente ofertas para militar en la NBA con los New York Knicks y Atlanta Hawks, pero nunca llegó a participar en la liga estadounidense.

Siempre será recordado junto a la Selección Nacional consiguiendo la medalla de oro en el Centrobasket de 1977 donde la República Dominicana consiguió su primer título, y donde formó parte de un equipo donde estuvieron grandes figuras como Franchy Pratts, Iván Mieses, Vinicio Muñoz, entre otros.

En 1978 fue seleccionado como Jugador Más Valioso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Medellín donde el equipo dominicano se quedó con el tercer lugar.

El pasado año hizo público su padecimiento de cáncer y recibió el apoyo de diversas organizaciones estatales para completar su tratamiento en los Estados Unidos.

Falleció la madrugada del martes 23 de marzo en Estados Unidos Hugo Cabrera, “El Inmenso”, inmortal del deporte dominicano y una de las máximas figuras del baloncesto dominicano.

