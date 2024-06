Díaz expulsado en el noveno tras revisión por sustancias pegajosas

En el juego de la noche del domingo contra los Cachorros, el cerrador de los Mets, Edwin Díaz, fue expulsado después de una revisión rutinaria de “sustancias pegajosas” en el Wrigley Field.

El puertorriqueño Díaz, quien había ingresado con la pizarra 4-2 para comenzar la parte baja del noveno inning de la eventual victoria de N.Y. por 5-2, fue expulsado por el jefe de umpires, Vic Carapazza, después de una revisión de sus manos, gorra y guante. El cerrador de los Mets defendió su caso junto al manager venezolano Carlos Mendoza, pero sin éxito. No lanzó un solo lanzamiento en el juego.

“Tan pronto cuando me vieron, intentaron expulsarme del juego”, manifestó Díaz. “Lo entendí. Ese es su trabajo. Eso es parte del juego”.

En su lugar, Drew Smith entró para lanzar en el noveno.

Las expulsiones por sustancias pegajosas conllevan una suspensión automática de 10 juegos, que probablemente será impuesta por Major League Baseball esta semana. Díaz se convierte en el tercer lanzador de los Mets en ser expulsado por esa razón, siguiendo a Max Scherzer y Smith la temporada pasada.

“Definitivamente no era resina y sudor”, les dijo Carapazza a un grupo de reporteros más tarde. “Hemos hecho mil revisiones de este tipo. Sé cómo se siente al tacto. Esta sustancia era bien pegajosa. …Sin duda era bien pegajosa. No me tomó mucho tiempo para tomar la decisión”.

